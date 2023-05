Rezepte für jeden Tag: Fünf Gerichte, die nach Sommer schmecken

Kaiserschmarrn

Vorbereitung: 5 Minuten

Zubereitung: 10 Minuten

Zutaten für 4 Portionen

250 g Weizen- oder Dinkelmehl (oder glutenfreie Mehlmischung)

2 TL Backpulver

1 Messerspitze gemahlene Vanille (oder 1 TL Vanilleextrakt)

1 TL Natron

1 Prise Salz

50 g Zucker (z. B. Rohrohrzucker oder Kokosblütenzucker oder beides gemischt)

360 ml Pflanzenmilch (z. B. Soja-, Mandel-, Hafer-, Reis-, Cashew- oder Kokosdrink)

40 ml neutrales Öl (z. B. Raps oder Sonnenblumenöl + etwas mehr zum Ausbacken)

1 TL Apfelessig (oder 2 TL Zitronensaft)

Nach Belieben zum Servieren

Vanille-Pudding, Erdbeersauce (pürierte Erdbeeren), Erdbeeren Granatapfelkerne, Streusel (oder Puderzucker)

Zubereitung

1. Mehl, Backpulver und Vanille in eine Schüssel sieben. Dann Natron, Salz und Zucker untermischen. Die flüssigen Zutaten dazugeben und alles kurz zu einem homogenen Teig verrühren.

2. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen. Die halbe Menge Teig in die Pfanne gießen und bei mittlerer Hitze ausbacken, bis die Unterseite leicht gebräunt ist und fest wird (bei Bedarf kann man kurz einen Deckel auf die Pfanne setzen, damit der Teig besser stocken kann).

3. Dann den Pfannkuchen mit einem Pfannenwender vierteln, die Stücke vorsichtig umdrehen und die andere Seite ebenfalls goldbraun ausbacken.

4. Die Teigviertel anschließend mit dem Pfannenwender in grobe Stücke teilen und wiederholt vorsichtig wenden, bis der Kaiserschmarrn fertig ist (wer ihn süßer mag, kann etwas Zucker darüberstreuen und kurz karamellisieren lassen). Anschließend aus der Pfanne nehmen und den restlichen Teig auf dieselbe Weise zubereiten.

5. Den Kaiserschmarrn nach Belieben mit Erdbeeren, Vanillepudding und Erdbeersauce oder anderen Toppings (z. B. Garanatapfelkernen oder Streuseln) servieren.

Tipps



– Wer mag, kann zuletzt noch Rosinen oder Schoko-Drops unter den Teig heben.

– Wenn man kein Natron und Essig oder Zitronensaft hat, lassen sich 100 ml Pflanzenmilch durch Sprudelwasser austauschen. Das macht den Teig auch wunderbar locker.

– Man kann auch 100 ml Pflanzenmilch durch eine pürierte reife Banane oder 120 g Apfelmark, Kürbispüree oder veganen Joghurt austauschen, damit der Kaiserschmarrn noch saftiger wird.

– Der Kaiserschmarrn schmeckt auch gut mit Zwetschgenröster, karamellisierten Mandeln, Apfelmus, Himbeersauce oder roter Grütze. Mehr