von Denise Snieguolė Wachter Die Hamburger schwärmen gerade vom Essen im Restaurant "Batu". Die Gerichte dort sind an die nordchinesische Szechuan-Küche angelehnt. "Batu"-Koch Marcel Stut verrät sein Rezept für Dan-Dan-Nudeln mit Blumenkohl.

Schier meterlang wirken die Weizennudeln, die Marcel Stut aus einem Topf zieht. Gleich wird er sie zu einem Gericht verarbeiten, das er regelmäßig in seinem Restaurant serviert, einem Restaurant, das er eigentlich nie eröffnen wollte. Jetzt steht er dort, im "Batu" in der Hamburger Sternschanze. Stut hatte lange in der "Essen und trinken"-Küche gekocht. Seit 2009 konzipiert er außerdem die Kochbücher von Tim Mälzer. Nun konzentriert er sich auf "Dumplings und Nudeln mit Sauce", wie er sein Konzept beschreibt.