Rezept für 5 Portionen:

800 g Hackfleisch vom Rind

2 rote Chilischote(n)

2 große Zwiebeln

1 Zehe Knoblauch

1 gehäufter TL Treukümmel (gemahlen)

2 TL Chilipulver

3 gr. Dosen Tomaten

2 kl. Dosen Kidneybohnen

1 Stange Zimt

Salz und Pfeffer





Zubereitung:

Die Zwiebeln und den Knoblauch würfeln und für etwa 5 Minuten in heißem Öl anschwitzen. Die Chileschoten hacken (mit Kernen) und mit Kreuzkümmel und Chilipulver ebenfalls dünsten. Das Rinderhack bei großer Hitze in der gleichen Pfanne anbraten. Zuletzt die Dosentomaten und die Zimtstange hinzufügen und kräftig mit Salz und Pfeffer würzen. Auf mittlerer Hitze das Ganze für etwa 90 Minuten unter gelegentlichem Umrühren köcheln lassen. Eine halbe Stunde vor Ende der Kochzeit die Bohnen hinzugeben und ggf. noch etwas schärfer würzen. Das Chili kann mit Brot und einem Klecks Guacamole oder Naturjoghurt serviert werden und schmeckt am besten, wenn es schon am Vortag zubereitet und wieder aufgekocht wurde.





