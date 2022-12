Weihnachten naht und damit auch die leidige Frage: Was kochen wir? Wir haben drei TV-Köche nach den Lieblingsgerichten aus ihrer Kindheit gefragt – und die sind wunderbar einfach nachzukochen.

An Weihnachten schwören viele Familien auf traditionelle und einfache Rezepte wie den guten alten Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen. Was aber, wenn den nach all den Jahren kein Familienmitglied mehr sehen und schon gar nicht essen kann? Wir haben drei TV-Köche gefragt, was ihre Lieblingsrezepte aus der Kindheit sind. Dabei kamen die perfekten Weihnachtsgerichte heraus: einfach nachzukochen, aber sehr, sehr lecker. Kein Wunder, denn TV-Koch Christian Rach und TV-Köchin Cornelia Poletto haben uns die Spezialrezepte ihrer Omas verraten – und Omas Rezepte sind, wie jeder weiß, immer besonders gut.