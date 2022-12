von Denise Snieguolė Wachter Das letzte Rezept des Jahres ist flüssig: So gelingt der berühmte "Connaught Bar Martini".

Konzentriert steht Ago Perrone hinter der Theke und rührt in einem großen gläsernen Becher. Dann macht er das, wofür so viele Menschen aus aller Welt gerade in die "Connaught Bar" nach London pilgern: Perrone hält den Becher weit über seinen Kopf und lässt von dort aus in langsamem Rinnsal den Inhalt in ein bereitstehendes Martini-Glas fließen. Hier tropft und kleckert nichts.

Ago Perrone hat durch diese Aufführung und Zubereitung den Martini als Drink wieder cool gemacht. Dank ihm und seinem Team wird die Ausschänke des feinen Hotels "Connaught" im noch feineren Stadtteil Mayfair immer wieder unter die 50 besten Bars der Welt gewählt.