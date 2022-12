Weihnachten steht vor der Tür.Ein echter Klassiker, der uns an unsere Kindheit erinnert, ist der klassische Nürnberger Lebkuchen.Um diesen nachzubacken, brauchen Sie:6 Eier250 Gramm gemahlene Mandeln250 Gramm gemahlene Haselnüsse200 Gramm Orangeat200 Gramm Zitronat200 KuvertüreOblatenUnd was sie bestimmt zu Hause haben:180 ramm brauner Zucker2 EL Honig2 TL Zimt1 TL Lebkuchengewürz1 Prise SalzZuerst rühren Sie die Eier, den Zucker und den Honig schön schaumig.Anschließend werden die Restlichen Teigzutaten untergemischt.Den Teig streichen Sie dann auf die Oblaten und platzieren diese dann auf einem mit Backpapier ausgestatteten Backblech.Das Rezept reicht circa für 30-40 Lebkuchen.Das Ganze kommt dann für circa 20 Minuten bei 150 Grad Ober- und Unterhitze in den Backofen.Wenn die kleinen Lebkuchen abgekühlt sind, können sie mit Kuvertüre bezogen werden.Nun sind sie fertig zum Essen oder Verschenken!Quelle: Chefkoch.de