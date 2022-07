Sehen Sie im Video: Gesundes Eis? Diese leckere Nicecream sollten Sie diesen Sommer auf jeden Fall ausprobieren.













Die heißen und schönen Sommertage beginnen - und was wäre der Sommer ohne ein erfrischendes Eis?





Statt zur nächsten Eisdiele zu gehen, können Sie mit diesem einfachen und schnellen Rezept eine leckere Eiscreme zu Hause zubereiten.





Alles was Sie dafür brauchen: Bananen.





Der Vorteil: Diese sogenannte Nicecream ist nicht nur vegan, sondern auch ohne Zuckerzusatz.





Bananen sind zudem ein echtes Superfood – sie enthalten Vitamin B6, Magnesium, Kalium und Mangan.





Die Nicecream können Sie in unterschiedlichen Varianten zubereiten. Sei es eine fruchtige Variante mit Erdbeeren oder doch die schokoladige Version mit Kakao – das Eis lässt sich Ihrem Geschmack anpassen.





Wir zeigen Ihnen drei einfache Rezepte für die erfrischende Eis-Alternative.





Die Grundlage für alle Rezepte sind gefrorene Bananen. Demnach müssen Sie zuallererst die Bananen in Stücke schneiden und diese dann für mehrere Stunden einfrieren.





Ein kleiner Tipp: Verwenden Sie lieber reife Bananen, da diese süßer und cremiger sind.









Rezept Eins: Erdbeer-Nicecream





Für das erste Rezept benötigen Sie zwei gefrorene Bananen, 100g gefrorene Erdbeeren und einen Spritzer Zitronensaft.





Die Zutaten in einen Mixer geben und cremig pürieren.





Die Erdbeer-Nicecream kann dann sofort serviert werden.





Rezept Zwei: Schoko-Nicecream





Für diese Variante benötigen Sie zusätzliche, zu den zwei gefrorenen Bananen, einen Esslöffel dunkles Kakaopulver.





Auch hier werden beide Zutaten zusammen in einen Mixer gegeben und püriert. Für ein wenig extra Süße können Sie auch Datteln hinzugeben.





Als Topping für die Schoko-Nicecream eignen sich auch ein leckeres Erdnussmus oder Oreo-Kekse.





Rezept Drei: Mango-Kokos-Nicecream





Auch für das dritte Rezept benötigen Sie wieder zwei Bananen, außerdem 100g gefrorene Mangostücke, sowie 100g Kokoschips oder Kokosraspel.





Die Zutaten zusammen pürieren und sofort genießen.





Die Nicecream sollte immer frisch zubereitet werden. Ein erneutes Einfrieren kann den Geschmack, sowie die Konsistenz zerstören.





Sollte das Pürieren auf den ersten Anhieb nicht funktionieren, können Sie entweder einen Schuss Wasser oder Pflanzenmilch zu den Zutaten hinzugeben.





Wenn Sie keine Bananen mögen, können sie die Frucht durch anderes Obst wie Mangos oder Beeren ersetzen.





Guten Appetit!

