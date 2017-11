Rezept für 40 Plätzchen



240 g Mehl



150 g Butter

2 Eier

70 g Puderzucker

2 TL Vanillezucker



Abrieb von einer Zitrone

1 Prise Salz

Konfitüre

Puderzucker





Zubereitung:



Alle Zutaten mit einem Knethaken oder den Händen verrühren und anschließend für mindestens eine Stunde im Kühlschrank aufbewahren. Ein Backblech mit Backpapier auslegen, aus dem Teig kleine Kugeln formen und diese darauf platzieren. Einen Kochlöffelstiel in Mehl tunken und damit Kuhlen in die Teigkugeln drücken. Die Konfitüre mit einem Spritzbeutel oder einem Löffel vorsichtig in die Mulden füllen und die Kekse bei ca 200°C Grad für 10-15 Minuten backen. Nach dem Auskühlen mit Puderzucker bestäuben.







verfasst von Chefkoch-User Eililein113