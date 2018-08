Rezept für gegrilltes Pizza-Sandwich

Zutaten:

1 EL Olivenöl

1 Knoblauchzehe

400g passierte Tomaten

Salz und Pfeffer

1 TL italienische Kräuter

5 Pck. Mozzarella

1 Bund Basilikum

12 Scheiben Brot

4 EL geschmolzene Butter

Zubereitung:

Olivenöl in einem kleinen Topf erhitzen. Die Knoblauchzehe pressen. Knoblauch und Kräuter im Öl kurz andünsten. Die passierten Tomaten dazu geben mit Salz und Pfeffer würzen. Ca. 10 Min einkochen lassen.

Ca. 2 EL der Sauce auf jede Brotscheibe streichen. 6 Scheiben mit dem Käse und den Basilikumblättern belegen. Die restlichen Brotscheiben mit der Saucenseite nach unten auf die belegten Scheiben legen und vorsichtig ein bisschen andrücken.

Eine große Gusseisenpfanne erhitzen und ca. 2 EL Butter darin schmelzen. Die Brote in die Pfanne legen und so lange von beiden Seiten braten bis beide Seiten schön knusprig gebräunt sind. Zwischendurch immer wieder Butter in die Pfanne geben.

Die fertigen Brote auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und bei 160 Grad Umluft im vorgeheizten Backofen 8-10 Min backen bis der Käse komplett geschmolzen ist.