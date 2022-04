Mangold-Smoothie

4 Blätter Mangold

300 g gefrorene Mango-Stücke

1 Banane

1 Maracuja

150 Milliliter Wasser

1 Handvoll Kräuter

2 geschälte Orangen

5 Aprikosen

1 Banane

150 Milliliter Wasser

1 Handvoll Feldsalat

1 Handvoll Trauben

1 Birne

1 Banane

150 Milliliter Wasser

2 Stangen Staudensellerie

1 Scheibe Ananas

1 Orange

200 Millilite Wasser

4 Blätter Chinakohl

80 Gramm Heidelbeeren

1 Orange

1 Banane

100 Milliliter Wasser

Grüne Smoothies sind in aller Munde.Die Superfood-Drinks sind nicht nur lecker, sondern vor allem gesund und sorgen damit für einen optimalen Start in den Tag. Zudem lassen sie sich einfach variieren.Das wichtige bei Grünen Smoothies: Sie bestehen aus ein wenig Obst und viel grünem Gemüse.Obst enthält viel Fruchtzucker und sollte deswegen nur in Maßen konsumiert werden. (Je nach Obstsorte unterscheidet sich der Zuckergehalt. Während in Trauben oder Bananen viel Zucker ist, ist er ihn roten Früchten wie Himbeeren, Heidelbeeren oder Erdbeeren nur wenig enthalten.)Viele grüne Gemüsesorten haben wichtige Nährstoffe, Vitamine, Ballaststoffe, Antioxidantien und Carotinoide.Für die Smoothies eignen sich Salate, Kohl oder Kräuter.Dabei kommen die meisten der Getränke schon mit bis zu fünf Zutaten aus.Wir zeigen Ihnen fünf einfache, leckere und gesunde Rezepte:2. Kräuter-Smoothie3. Feldsalat-Smoothie4. Sellerie-Smoothie5. Chinakohl-SmoothieBei allen Rezepten gilt es: Obst und Gemüse waschen, gegebenenfalls schälen und in kleine Stücke schneiden.Zunächst die weichen Zutaten in den Mixer geben, bevor die härteren folgen.Mixen bis der Smoothie eine cremige Konsistenz hat. So lässt er sich besonders gut genießen.Viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit!