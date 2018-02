Rezept zum Nachkochen:

Zutaten





1/2 Weißkohl (400 g)

400 g fest kochende Kartoffeln

2 EL Öl

400 g gemischtes Hack

1 Tl Kümmelsaat

1 TL edelsüßes Paprikapulver

Salz & Pfeffer

1 l heiße Fleischbrühe

1 Lorbeerblatt

1/2 Bund gehackte Petersilie





Zubereitung





1/2 Weißkohl putzen, halbieren und ohne den harten Strunk quer in 2 cm große Stücke schneiden. 400 g festkochende Kartoffeln schälen, in 1 cm breite Streifen schneiden. 2 EL Öl in einem weiten Topf erhitzen, 400 g gemischtes Hack mit 1 Tl Kümmelsaat darin bei starker Hitze grob krümelig braten und kräftig mit dem Paprika, Salz und Pfeffer würzen.

Kartoffeln und Weißkohl über das Hack schichten, 1 l Fleischbrühe und 1 Lorbeerblatt dazugeben. Bei milder Hitze zugedeckt 30 Min. köcheln.

Lorbeerblatt entfernen und den Eintopf mit 1/2 Bund gehackter Petersilie und etwas Paprikapulver bestreuen.