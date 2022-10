Bringen Sie die Zartbitterschokolade zusammen mit der Butter in einem Wasserbad zum Schmelzen und vermengen Sie beide Zutaten, bis eine homogene Masse entsteht – diese stellen Sie kurz zum Abkühlen beiseite. Anschließend rühren Sie den Zucker mit einem Handrührgerät darunter, bis eine fluffige Konsistenz entsteht.

Jetzt rühren Sie der Reihe nach beide Eier unter die Schokomasse, danach kommt das Mehl Schritt für Schritt dazu – das Gleiche gilt für die Milch. Nur so bekommt der Teig keine Klümpchen. Zu guter Letzt füllen Sie die Masse gleichmäßig in die zwölf Muffinförmchen und geben das Muffinblech für 20 Minuten in den vorgeheizten Backofen.