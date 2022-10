Sehen Sie im Video: Kürbis– und Haselnusswaffeln – zwei leckere Waffel-Rezepte für den Herbst.





















Es ist Herbst und das heißt, es ist endlich Kürbis-Zeit.



Das leckere Gemüse lässt sich nicht nur für herzhafte Rezepte, sondern auch für süße Geschmacksexplosionen verwenden.





Wie wäre es mit leckeren Kürbis-Waffeln für das nächste Kaffeetrinken mit Freunden?



Dieses Rezept vereint den fruchtig-herben Geschmack von Kürbis mit der Süße von Ahornsirup.





Zudem ist es auch noch gesund, weil es ohne Zucker auskommt.





Sie brauchen:





200 Gramm Dinkel-Vollkornmehl

1 Esslöffel Backpulver

1 Prise Salz

1 Teelöffel Zimt

1 Vanilleschote

3 Eier

160 Milliliter Milch oder Pflanzen-Alternative

150 Gramm Kürbis-Püree

2 Esslöffel Ahornsirup





Dinkelvollkornmehl, Backpulver, Salz, Zimt und das Mark der Vanilleschote miteinander in einer Schüssel vermengen.





In einer zweiten Schüssel die Eier schaumig schlagen.





Nacheinander die Milch oder Pflanzenmilch, das Kürbispüree und den Ahornsirup mit dem Eischaum verrühren.





Nun die trockenen Zutaten mit der Ei-Mischung gründlich vermengen.





Das Waffeleisen vorheizen.





Dann etwa zwei Esslöffel des Teiges in die Mitte geben und etwa drei bis fünf Minuten goldbraun fertig backen.





Ein weiteres leckeres Rezept für herbstliche Waffeln wird mit Haselnüssen und Zimt zubereitet.





Für die Haselnuss-Zimt-Waffeln benötigen Sie:





125 Gramm Butter

2 Eier

100 Gramm Zucker

1 Tüte Vanillezucker

100 Gramm Haselnüsse

225 Gramm Mehl

2 Teelöffel Zimt

1 Prise Salz

1 Teelöffel Backpulver

125 Mililiter Milch oder Pflanzenalternative





Als erstes Butter, Zucker, Vanillezucker und die Eier zusammen schaumig aufschlagen.





Alle weiteren Zutaten bis auf die Milch miteinander vermengen und dann unter das Butter-Zucker-Gemisch rühren.





Die Milch dazu geben, so dass der Teig eine leicht flüssige Konsistenz hat.





Zwei Esslöffel in das eingefettete Waffeleisen geben und wenige Minuten goldbraun backen.





