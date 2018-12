Rezept für Semmelknödel

2-3 alte Brötchen

2 Zwiebeln

1 Ei

50 g Speckwürfel

½ Bund Petersilie

300 ml warme Milch

100 ml Sahne

1 EL Butter

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Brötchen klein schneiden und in eine Schüssel geben. Zwiebel, Petersilie und Speck in Würfel schneiden und in Butter anschwitzen.

Milch mit Sahne erwärmen und über die Brötchen geben. Zwiebel, Petersilie und Speck dazugeben. Ei dazugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen. Alles gut miteinander vermengen und kneten bis eine homogene Masse daraus entsteht. Mit angefeuchteten Händen, Knödel aus der Masse formen.

Topf mit Wasser aufsetzen und die Knödel im leise siedenden Wasser etwa 25 Minuten gar ziehen.

Entweder so servieren oder in Scheiben geschnitten in Butter anrösten.