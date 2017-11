Es ist Jamie Olivers 20. Kochbuch, das der britische TV-Koch unter dem Titel "Jamies 5 Zutaten Küche" veröffentlicht. Mit seinem neuesten Kochbuch hält es der fünffache Vater Oliver, dem mehrere Restaurants in England gehören, schlicht und minimalistisch. Im Vorwort schreibt er, dass er auf geniale Kombinationen aus nur fünf Zutaten setzt, die ein Maximum an Geschmack bei einem Minimum an Aufwand hergeben. Ein großes Versprechen. Bei der Auswahl der Rezepte kann er das aber auch halten. Ob Salate, Pasta, Eier, Fleisch, Fisch, Gemüse oder Desserts – für Kochfaule gibt es keine Ausreden mehr. Die Anleitungen sind simpel, die fünf Zutaten sind in jedem Rezept einzeln abgebildet. Länger als 30 Minuten braucht man für kein Gericht, oft ist man sogar in zehn Minuten fertig.

Jamie Olivers Anspruch ist es, dass die Leute Spaß daran haben, selbst zu kochen. Wer bislang noch nicht mit dem Kochen angefangen hat, kann es mit diesem einfachen Kochbuch wagen.

Rezept für schnelle Asia-Fischfrikadellen

Rezept:



1 Stängel Zitronengras

1 Stück frischer Ingwer (6 cm)

½ Bund Koriandergrün (15 g)

500 g Lachsfilet ohne Haut, entgrätet

4 TL Chilikonfitüre

Zubereitung:



Das Zitronengras auf der Arbeitsfläche weich klopfen und von der harten äußeren Blattschicht befreien. Den Ingwer schälen und mit dem Zitronengras und dem Großteil des Korianders, samt Stielen, fein hacken. Ein paar schöne Korianderblätter in eine Schüssel mit kaltem Wasser legen. Das Lachsfilet in die Ingwermischung auf das Brett legen und in 1 cm große Stücke schneiden.

Die Hälfte an den Rand schieben und den Rest weiter zerhacken, bis alles ganz fein ist, fast wie eine Paste. Anschließend die gröberen Stücke wieder untermengen und alles mit Meersalz und schwarzem Pfeffer würzen. Die Masse zu vier Frikadellen formen, etwa 2 cm dick.

In einer großen beschichteten Pfanne 1 EL Olivenöl bei mittlerer bis hoher Temperatur erhitzen. Die Frikadellen hineinlegen, von jeder Seite 2 Minuten braten, bis sie schön gebräunt sind. Die Chilikonfitüre über die Frikadellen löffeln und 1 Schuss Wasser in die Pfanne gießen. Die Pfanne vom Herd nehmen und sanft schwenken und kreisen lassen, um die Chilisauce über die Frikadellen zu ziehen. Die Frikadellen auf einer Platte anrichten, mit den restlichen Korianderblättern garnieren und mit ein paar Tropfen nativem Olivenöl extra servieren.