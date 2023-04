von Denise Snieguolė Wachter In einem der besten Restaurants Afrikas erwartete unsere Kolumnistin Denise Snieguolė Wachter Süßes – und erlebte eine herzhafte Überraschung.

Vergangene Woche waren wir auf einem Markt in Kapstadt, und da wir schon so weit gereist sind, nehme ich Sie nun mit in eines der ungewöhnlichsten Restaurants Südafrikas, das "Fyn". Hier wird mit den Sinnen und den Erwartungen der Gäste gespielt, auf dem Teller landet etwa Sushi mit eingelegtem Daikon-Rettich; das Sashimi wird mit Fisch gemacht, der vor Kapstadts Küste schwimmt.

Dann kommt eine Crème brûlée – ein Dessert als Zwischengang? Doch nein: Unter ihrer flambierten Decke stecken Pilze.

Rezept für Pilz-Crème-brûlée

Pilz-Crème-brûlée © Wolfgang Schardt; Styling: Maria Grossmann; Foodstyling: Roland Geiselmann

Zutaten für 6 Personen:

Für das Püree: