von Denise Snieguolė Wachter Für einfache Gerichte muss man nicht zur Industrieware greifen. Dieser Kartoffelsalat geht fix – und ist einsetzbar bei jedem Grill- und Gartenfest. Die Kartoffeln müssen noch nicht mal geschält werden!

Wenn der Qualm der Billiggrills über dem Park hängt, wenn der Dunst vom Nachbarbalkon in die Wohnung zieht, ist es wieder so weit: Grillsaison in der Großstadt. Oder auch: die Zeit des kulinarischen Dilettantismus. Denn was auf Nachbars Grill landet, verursacht bei mir oft Stresspusteln: abgepacktes, in Marinade ertränktes Schweinefleisch aus Stallhaltung, batziges Baguette zum Aufbacken, das auf dem Einweggrill vor sich hin kohlt. Ähnliche Schmerzen bereiten mir die Fertigsalate aus dem Supermarkt, die in Mayonnaise ertränkt und mit Zusatzstoffen abgeschmeckt sind.