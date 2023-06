von Denise Snieguolė Wachter Die Burrata entstand, als apulische Bauern in Not gerieten – und gilt heute als eines der köstlichsten Lebensmittel Italiens.

Die Burrata wurde im Schneesturm erfunden. In der Nähe des italienischen Städtchens Andria in Apulien fiel im Winter 1956 so viel Weiß vom Himmel, dass die Milch von den Bauernhöfen nicht in den Ort transportiert werden konnte. Die Bauern mussten sich etwas einfallen lassen: Sie konservierten die Sahne in Mozzarella-Säckchen. Dort reifte sie zu etwas, das die Bauern vorher noch nicht gekostet hatten: zu einem Frischkäse mit cremig-weichem Kern aus Mozzarella-Fäden und Sahne. Am besten schmeckt die Burrata, die "Gebutterte", ganz frisch. Wer durch eine Knusperschicht zum weißen Herzen vordringen will, sollte sie frittieren.

Frittierte Burrata auf Tomatensalat

Frittierte Burrata auf Tomatensalat © Wolfgang Schardt, Maria Grossmann (Styling), Roland Geiselmann (Foodstyling)

Für eine Portion: