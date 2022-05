von Denise Snieguolė Wachter Eine alte Dose verführte unsere Kolumnistin zu einer köstlichen Schale Laksa. Das Rezept für die Nudelsuppe mit Kokos und Chili aus Malaysia gibt es hier.

Dieses Rezept beginnt mit einer alten Dose Kokosmilch, ganz hinten in meinem Vorratsschrank. Bereits abgelaufen. Ich hätte Ihnen an dieser Stelle gern erzählt, wie mich eine alte Frau, graues Haar, liebenswürdiges Lächeln, in ihre Hütte in Kuala Lumpur eingeladen hat und mir in einem blubbernden Wok das Gericht meines Lebens gekocht hat. Stattdessen kann ich Ihnen nur eine abgelaufene Kokosmilch anbieten – und die Frage: Was stelle ich damit an? Wegwerfen? Auf keinen Fall. Die Lösung ist Laksa. Das ist eine Nudelsuppe auf Basis von Kokosmilch und Chili, die es oft in Malaysia gibt.