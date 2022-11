von Denise Snieguolė Wachter Die israelische Köchin und Gastronomin Haya Molcho vereint in ihren Speisen viele Einflüsse, etwa in Latkes. Die Puffer sind einfach zubereitet – und dennoch köstlich.

Die Heimat der in Österreich lebenden Köchin Haya Molcho umhüllt ein Duft von eingelegten Zitronen, von Tahine-Paste und orientalischen Schmorgerichten. Molcho stammt aus Israel und hat von dort aus mit ihrer Familie ein Gastroimperium aufgebaut. In ihren "Neni"-Restaurants, von denen es mittlerweile zwölf gibt, etwa in Wien, Hamburg, Paris und Kopenhagen, nimmt sie ihre Gäste mit in ihr aromasattes Zuhause.