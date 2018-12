Rezept für Schokoladen-Fondue





Arbeitszeit: ca. 10 Min.

Schwierigkeitsgrad: simpel



Kalorien p. P.: keine Angabe





Zutaten für 4 Portionen:



1 Becher Sahne

3 Tafeln Schokolade (Alpenmilch)

1 Schuss Orangensaft oder Cointreau

Frische Früchte wie Ananas, Mango, Mandarinen, Weintrauben, Erdbeeren



Zubereitung:



In einen Topf die Sahne und die Schokolade in Stückchen geben. Schmelzen lassen, nicht kochen. O-Saft oder Cointreau dazu und in Fonduetopf geben. Früchte in Würfel schneiden. Wer will, kann noch Löffelbiskuits oder Marshmallows dazu reichen. Früchte in Schokolade tauchen und genießen.