Kichererbsen sind wahre Alleskönner: Sie sind in vielen Varianten zu genießen und zudem auch sehr gesund.





Da Kichererbsen viele Nährstoffe beinhalten, können Sie durch den regelmäßigen Verzehr auch das Risiko von Diabetes, Übergewicht oder Krebs senken.





Die Hülsenfrucht kann man in verschiedensten Weisen zubereiten. Besonders Hummus ist ein beliebtes Rezept.





Dieser stammt aus der orientalischen Küche und ist mittlerweile auch bei uns als Dip oder Brotaufstrich zu finden.





Hummus gibt es in vielen verschiedenen Varianten: mit Blumenkohl, Paprika oder auch Avocado verfeinert oder auch in süß. Doch besonders der Klassiker ist allseits beliebt.





Den Dip können Sie sich ganz einfach zuhause selbst machen und das mit nur wenigen Zutaten. Dazu brauchen Sie:





1 Dose Kichererbsen

1-2 Knoblauchzehen

Saft von einer Zitrone

120g Tahin

100 ml kaltes Wasser

Salz und Kreuzkümmel zum würzen

Sowie 1-2 EL Olivenöl, frische Kräuter und ein paar Kichererbsen zum garnieren





Das Geheimnis für einen cremigen Hummus ist Tahin, eine Sesampaste aus der arabischen Küche. Auch die Art der Zubereitung spielt eine entscheidende Rolle.





Zunächst die Kichererbsen in einem Sieb abgießen und ein wenig von dem Wasser beiseitestellen.





Die Zitrone auspressen und mit dem Knoblauch und dem Salz in einen Mixer geben.





Dann können Sie auch die Sesampaste hinzufügen, und nach und nach das Kichererbsen-Wasser, sowie das kalte Wasser hinzuschütten.





Als letztes kommen dann die Kichererbsen, sowie der Kreuzkümmel in den Mixer und optional ein Schuss Olivenöl. Das Ganze gut durchmixen, bis eine gleichmäßige, cremige Masse entsteht.





Sollte die Konsistenz noch nicht stimmen, können Sie erneut kaltes Wasser hinzugeben und den Dip auch mit Zitronensaft und Salz abschmecken.





Zum Servieren dann den Hummus in eine flache Schüssel geben, eine kleine Kuhle in die Mitte formen und mit Olivenöl, Kräutern und den restlichen Kichererbsen dekorieren.





Gut passen Fladenbrot oder Gemüsesticks zu dem leckeren Dip. Guten Appetit!

