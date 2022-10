Sehen Sie im Video: Rezept für Halloweenmuffins in Spinnenform.













Rezept für 12 Muffins





Zutaten:

200 g Mehl

2 EL Kakao

3 TL Backpulver

2 Eier

100 g Zucker

300 g Buttermilch

12 Weichlakritzstangen

24 Schokolinsen

1/2 Paket Kuvertüre

Schokostreusel





Zubereitung:

1) Den Backofen auf 160 Grad vorheizen und eine 12er Muffinbackform einfetten oder mit Papierförmchen auslegen.

2) Eier mit Zucker, Öl und der Buttermilch verquirlen. Mehl, Kakao und Backpulver vorsichtig unterrühren und verrühren bis ein glatter Teig entsteht.

3) Den Teig in die Fröschen füllen und bei 160 Grad ca. 20 Minuten backen. Die Muffins dann gut auskühlen lassen.

4) Die Kuvertüre schmelzen. Die Weichlakritzstangen halbieren, so dass etwa 7 cm lange Stücke entstehen. Diese Stücke nochmals längs vierteln. Dies sind die Spinnenbeine. Pro Lakritzstange erhält man also 8 Beine.

5) Die Muffins nun mit der Kuvertüre glasieren und die Beine in die noch feuchte Glasur drücken.

6) Jeweils 2 Schokolinsen pro Muffig ebenfalls in die noch feuchte Glasur drücken und anschließend die Muffins mittig mit Schokostreuseln bestreuen.





Rezept von Chefkoch User: KattyB87

Mehr