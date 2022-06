Sehen Sie im Video: So gelingt ein saftiger Schoko-Kirschkuchen – und das ganz ohne raffinierten Zucker.





























Frische Kirschen gibt es meist von Juni bis August.





Diese kann man entweder pur genießen oder in leckeren Rezepten verarbeiten.





Wir zeigen Ihnen ein einfaches Rezept für einen saftigen Schoko-Kirschkuchen – ganz ohne raffinierten Zucker.





Alles was Sie dafür brauchen:

165g Mehl

100g gemahlene Mandeln

3 EL Kakao

1 EL Backpulver

Prise Salz

2 Bananen

100g Pflanzenöl

80ml Milch

Frische Kirschen

Schokolade





Zuerst heizen Sie den Backofen auf 180 Grad Umluft vor.





Nun die frischen Kirschen entsteinen und die Schokolade klein hacken.





Die trockenen Zutaten in einer Schüssel vermengen.





Die Bananen pürieren und mit dem Öl, sowie der Milch vermengen – und dies dann zu den trockenen Zutaten hinzufügen.





Abschließend die Kirschen sowie die gehackte Schokolade unter den Teig heben.





Den Teig nun in eine Form füllen und für circa 45 Minuten im Ofen backen.





Sobald der Kuchen fertig und ausgekühlt ist, können Sie diesen mit Puderzucker bestreuen und genießen.





Guten Appetit!

Mehr