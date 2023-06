Leckeres Rezept: So gelingt ein frischer Endiviensalat mit Speckwürfeln

Für heiße Sommertage oder einfach als leichte Mahlzeit für Zwischendurch ist dieser Endiviensalat nach Großmutters Art eine wahre Gaumenfreude. Mit der herzhaften Specknote ist er nicht nur etwas für Gemüseliebhaber.

Rezept für Omas Endiviensalat:

Zutaten:

1 Endiviensalat

1 kleine Zwiebel(n)

150 g Speck, in Würfel geschnitten

2EL Essig

3EL Öl

1 Prise(n) Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Endiviensalat in feine Streifen schneiden und waschen. Anschließend den Salat in warmes Wasser legen. Dadurch werden dem Salat die Bitterstoffe entzogen und er wird milder.

In der Zwischenzeit die Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. Speckwürfel ohne Fettzugabe in einer Pfanne kross braten. Für die Salatsauce alle anderen Zutaten miteinander vermischen und abschmecken.

Salat trocken schleudern, mit den Zwiebelwürfeln und der Salatsauce vermischen. Zum Schluss die Speckwürfel darüber geben und genießen.

Rezeptidee von bienemaya