Ein Hammer, dieser Hummer! So gelingt Lobster Roll

von Denise Snieguolė Wachter Auf dem Markt in Kapstadt muss man lange dafür anstehen, zu Hause geht’s bestimmt schneller: So gelingt Lobster Roll.

Wenn man eine Dreiviertelstunde auf sein Essen wartet, muss es sich lohnen. Lobster Roll, die Dekadenz im Brötchen, aber ein unvergesslicher Genuss – dafür reihte ich mich bei "Lobster Mob" auf dem Biscuit-Mill-Markt in Kapstadt gern in die Schlange. Hummer ist besonders in seiner Aromatik. Das Fleisch ist fest, man schmeckt die Salzigkeit des Meeres und dennoch die Feinheit des Schalentiers wie bei einer Garnele oder Languste.

Rezept für Hummer im Brötchen oder: Lobster Roll

Lobster Roll © Wolfgang Schardt; Styling: Maria Grossmann; Foodstyling: Roland Geiselmann

Zutaten für 4 Personen: