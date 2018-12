Rezept für eine Motivtorte Lebkuchenmännchen





Die Mengenangabe sind für einen Lebkuchenmann von 26x36 cm geeignet.

Arbeitszeit: ca. 200 Min. / Back-/Kochzeit: 45 Min.



Schwierigkeitsgrad: fortgeschritten



Kalorien p. P.: keine Angabe





Ich habe die Torte an zwei Tagen gefertigt. Am ersten Tag habe ich den Rührteig hergestellt, gebacken, die Papierschablone und die Deko für das Cakeboard vorbereitet. Am zweiten Tage habe ich schließlich die Buttercreme hergestellt, die Torte gefüllt, mit der Buttercreme eingestrichen, eigeschlagen und dekoriert.







Italienische Meringue-Buttercreme Zutaten:

220 g Zucker

75 ml Wasser

4 Eiweiß (M)

1 Prise Salz

400 g Butter (sehr weich)

150 g Mandelspekulatius





Lebkuchen-Rührteig Zutaten:

400 g weiche Butter

200 g weißen Zucker

200 g braunen Zucker

1 – 2 TL Vanilleextrakt (alt. Mark einer Vanilleschote)

8 Eier (M)

200 g gem. Mandeln

100 g gehackte Mandeln

100 g gehackte Haselnüsse

500 g Mehl

2 Pck. Backpulver

4 TL Lebkuchengewürz

1 Prise Salz

360 ml Milch





Zutaten für den Überzug des Männchens:

300 g Vollmich-Modellierschokolade

300 g weißen Fondant





Zutaten für die Deko:

150 g weißen Fondant

80 g roten Fondant

50 g grünen Fondant

Je 10 g gelben, blauen und grünen Fondant

100 g Kokosraspel

Royal Icing

Cake Board (ca. 34 x 44cm, etwas größer als die Torte)

Zubereitung Buttercreme:

150g von dem Zucker mit dem Wasser aufkochen und 8 Minuten offen zu einem hellen Sirup einkochen. In der Zwischenzeit die Eiweiße mit der Prise Salz 30 Sekunden verschlagen, anschließend den restlichen Zucker langsam einrieseln lassen und steif schlagen.

Den heißen Zuckersirup in einem dünnen Strahl zu dem steifen Eiweiß unter ständigem Rühren bei mittlerer Geschwindigkeit der Küchenmaschine zufügen und alles abkühlen lassen.

Die weiche Butter mit dem Handmixer kurz aufschlagen und dann portionsweise zu dem Eiweiß geben, verrühren und dann erst das nächste Stückchen zugeben. Sollte die Buttercreme noch sehr weich sein, einfach weiterschlagen, bis sie eine buttrige Konsistenz aufweist – fertig!

Spekulatius in einen Gefrierbeutel geben und mit Hilfe eines Nudelholzes groß zerkleinern. Mit der Hälfte der Buttercreme verrühren – diese ist zum Füllen der Torte.

Zubereitung Teig:

Mehl mit Backpulver, Lebkuchengewürz und Salz mischen und sieben. Backofen auf 180°C Ober- /Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen und einen auf ca. 28x40 cm ausgezogenen rechteckigen Backrahmen darauf geben.

Weiche Butter mit beiden Zuckersorten und dem Vanilleextrakt sehr cremig rühren. Anschließend nacheinander die Eier unterrühren. Nun werden die Nüsse dazu gerührt und anschließend das Mehlgemisch im Wechsel mit der Milch zugegeben, bis alles eingerührt ist.

Den Teig in den vorbereiteten Backrahmen geben, glatt streichen und ca. 35 bis 45 Minuten backen. Stäbchenprobe! Anschließend in der Form auskühlen lassen, am besten über Nacht.

Den abgekühlten Kuchen mit Hilfe der Papierschablone zurecht schneiden und einmal waagerecht durchschneiden. Spekulatius-Buttercreme auf dem unteren Teil verteilen und das zweite Kuchenstück wieder oben drauf geben. Mit der Buttercreme die Torte in mehreren Schichten einstreichen (siehe Video), bis die Seiten und die Oberfläche schön glatt und eben sind. Torte für mindestens eine halbe Stunde kühlen.

Zubereitung Überzug:

Beides miteinander verkneten und die Torte damit überziehen. Statt der Modellierschokolade kann man auch nur Fondant nehmen und diese mit brauner Lebensmittelfarbe bis zum gewünschte Farbton einfärben.

Dekovorschlag:



Siehe Video! Natürlich ist dies variabel und kann nach eigenen Vorlieben verändert werden.