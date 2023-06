von Denise Snieguolė Wachter Mit viel Ofenhitze lässt sich Lauch ein ungeahntes Aroma entlocken. Dazu Bohnen, Brot und Béchamel – viel Spaß beim Eintunken.

Verbrannter Lauch klingt wie ein Küchenunfall, ist in diesem Fall aber so gewollt, tut sich doch eine Aromatik auf, die man so von den dicken grünen Stängeln gar nicht erwarten würde. Die außen liegenden Blätter verkohlen in Gänze, im Inneren aber findet sich ein weiches, fast cremiges Fruchtfleisch, das in Kombination mit weißen Cannellini-Bohnen in Béchamelsauce zur bodenständigen Köstlichkeit wird.

Der Lauch braucht ein spritziges, säurebetontes Pendant: Wählen Sie einen Riesling, etwa aus der Pfalz © Wolfgang Schardt; Styling: Maria Grossmann; Foodstyling: Roland Geiselmann

Rezept für gebrannten Lauch mit gebackenen Bohnen

Für 4 Personen: