Bereit für den Dip-Kick? So bereiten Sie köstliche koreanische Pfannkuchen zu

von Denise Snieguolė Wachter Viele mögen ihn süß, aber Pfannkuchen schmeckt auch mit Gemüse – und mit Sojasauce zum Reintunken.

"Pajeon" ist Koreanisch und bedeutet so viel wie grüner Pfannkuchen. Ihn füllt, was das Gemüsefach hergibt, und von dem möglichst viel. Für Faule findet sich in asiatischen Supermärkten der Teig als Fertigprodukt. Man kann ihn aber ganz einfach selbst machen. Im Original wird Reismehl verwendet, wir bleiben bei Mehl und Maisstärke. Wer seinen grünen Pfannkuchen aufpeppen möchte, fügt Garnelen oder andere Meeresfrüchte hinzu.

Koreanische Pfannkuchen mit leckerem Dip

© Wolfgang Schardt, Maria Grossmann, Roland Geiselmann

Zutaten: