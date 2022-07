von Denise Snieguolė Wachter Eine Portion Süden! Hier kommt ein Pasta-Klassiker des Kochs Gennaro Contaldo: Cotechino Cappellacci auf Linsen. So gelingt die hausgemachte Pasta ganz einfach zu Hause.

Diese Woche bekenne ich: Ich bin ein Riesenfan von "Kitchen Impossible". Die Sendung, in der Tim Mälzer und seine Gegner wild fluchend am Herd stehen und an die Grenzen ihrer Kochkunst stoßen. Für mich gibt es keine Sendung im deutschen Fernsehen, in der ich mehr über Kulinarik und der Liebe zum Essen lerne. Wo die Großmeister der Haute Cuisine an so einfachen Dingen wie Nudeln scheitern, weil sie selbst so lange keine mehr gemacht haben. Frittenköche wie Tim Mälzer dagegen können zeigen, dass sie mehr zu bieten haben als nur ein loses Mundwerk.