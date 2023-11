von Denise Snieguolė Wachter Was Heißes für den Herbst: Die italienische Pastina-Suppe soll Kranken wieder auf die Beine helfen – schmeckt aber auch, wenn man gar nicht krank ist.

Wenn der Hals kratzt und die Nase läuft, wenn die Glieder schmerzen und der Kopf dröhnt, greifen viele Italiener zum Löffel. In ihrer Schüssel: eine gebrühte Medizin, die sie in liebevoller Übertreibung sogar ihr Penicillin nennen. Pastina-Suppe, so der Name des Wundermittels, ist eine Fleischbrühe mit Nudeln, die so winzig sind, dass Kleinkinder und Alte nicht kauen müssen – auch Schnupfengeschwächte sind dankbar dafür. Es ist eine Suppe, die alles besser macht.

Pastina, so nennt man die klitzekleinen Nudeln. Welche Sorte Sie für die Suppe wählen, bleibt Ihnen überlassen: Stelline (sternförmige Nudeln) eignen sich genauso gut wie Orzo-Nudeln und die Buchstäbeli der Buchstabensuppe.

Pastina-Suppe

Pastina-Suppe © Wolfgang Schardt, Maria Grossmann, Roland Geiselmann

Zutaten: