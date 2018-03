Rezept für den Pflaumenkuchen:



Zutaten:



550 g Pflaumen

150 g Butter

150 g Zucker

3 Eigelb

1 Pck. Vanillezucker

300 g Mehl





Zubereitung:



Die Butter mit dem Zucker in einem Topf schmelzen, dabei gut umrühren und dann abkühlen lassen. Das Eigelb und Mehl verrühren und die Butter-Zuckermasse mit dem Vanillezucker dazugeben. So lange rühren, bis ein krümeliger Teig entsteht. 3/4 der Masse in einer Form zu einem Kuchenboden andrücken und mit halbierten Pflaumen belegen. Dann die restlichen Streusel darüberbröseln. Bei 180°C Grad 45-50 Minuten backen.