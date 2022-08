von Denise Snieguolė Wachter Nachkochen, was im Urlaub so gut schmeckte? Beim Sabich gelingt das Rezept garantiert. Das Frühstückssandwich konserviert die ganze Aromen-Vielfalt Israels.

Oft bringen wir aus dem Urlaub die Erinnerung an ein bestimmtes Gericht mit, das uns so gut geschmeckt hat. Wir verbinden diese Speise mit der Atmosphäre und der Wärme des Südens sowie den Menschen, mit denen wir sie genossen haben. Doch nicht selten sind wir enttäuscht von dem Versuch, diesen Genuss zu Hause zu wiederholen! Dem Sabich gebe ich trotzdem eine Chance.

Dieser Imbiss hat mir mal große Freude in Tel Aviv bereitet. An einer Kreuzung, in einem Lokal, bei dem der Putz von der Fassade blätterte, habe ich diesen Mischmasch aus knusprig gebratenen Auberginen, jeder Menge Hummus, Eiern und Salat im luftigen Pitabrot probiert.