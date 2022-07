von Denise Snieguolė Wachter Sorge dich nicht, schoppe! Zu einem Glas Riesling schmeckt am besten Spundekäs. So bereiten Sie den cremigen Aufstrich zu.

Wer wissen will, was ein Spundekäs ist, landet bei einem Zitat: Dieser Streichkäse werde "zwischen Hügeln gegoren, von Alzeyer Landfrauen gerührt und von Brezeln geliebt". So stand es 2015 in einer Ausgabe der Zeitschrift "Unser Rheinhessen". Spundekäs stammt also aus Rheinhessen, der Gegend um Mainz und Alzey, wo offenbar ebenjene rührenden Landfrauen zu Hause sind.