von Denise Snieguolė Wachter Pasta à la Jamie Oliver: wenige Zutaten, sehr viel Geschmack. Ein tolles Rezept für Spaghetti mit Blumenkohl-Soße.

Seit 20 Jahren ist er im Koch-Geschäft, nicht alles gelang ihm, und doch scheint seine Beliebtheit ungebrochen. Wie schafft Jamie Oliver das? Der britische Koch, mittlerweile 47 Jahre alt, hört nicht auf, mit der Zeit zu gehen. Er kocht das, was in unsere Gegenwart passt: Pasta, gesunde Gerichte, salzarme Speisen. Er entwickelt ständig neue Rezepte mit wenigen Zutaten. Und wir schauen ihm mit Genuss dabei zu, wie ihm im Fernsehen Freudenschreie entfahren, wenn eine Lachshaut besonders kross gelingt und wenn eine Sauce richtig eindickt. Wir kochen seine Rezepte nach – was man nicht über jeden der Starköche behaupten kann, deren Bücher sich zu Hause oft zu Staubfängern entwickeln.