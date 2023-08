von Denise Snieguolė Wachter Neulich hatte unsere Kolumnistin beim Backen ein Lied von Diana Ross im Ohr. Bei diesem Kuchen dürfte Harry Styles erklingen.

Er sei durchgedreht, berichtet der Koch und Patissier Lazaros Kapageoroglou. Der Grund? Ein Kuchen mit Wassermelone. Probiert habe er diese Kreation auf der Insel Milos in der Ägäis. Was für ein Aroma, was für eine Kombination! In Kapageoroglous "Sonne und Meer auf dem Teller" erlebt man viele solche kulinarische Entdeckungen. Kapageoroglou, der auf zahlreichen griechischen Inseln gekocht hat und seit 2012 in der Schweiz arbeitet, stellt uns in seinem Buch neben den üblichen Souvlaki und Moussaka (die er aber auf durchaus spannende Weise zubereitet) solche Minischätze wie den Karpouzopita Milou vor, den Wassermelonenkuchen. Der ist erfrischend, leicht und mit viel Minze – und eine Bereicherung jedes Backrepertoires.