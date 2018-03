Zutaten:

1 Pck. Blätterteig, 300 g Spinat (gehackter, TK), 4 EL Cheddarkäse (geriebener), 150 g Feta-Käse (zerkrümelt), 1 kleine Zwiebeln (gehackte), 2 Eier, Öl

Zubereitung:

Öl im Topf erhitzen, die Zwiebel hinzugeben und glasig

braten. Den aufgetauten rohen Spinat (ohne Blubb!)

dazugeben und einige Momente lang dünsten. Sofern der

Spinat zu viel Flüssigkeit ablässt, diese abgießen, den Käse und ein verquirltes Ei hinzufügen und alles gut vermischen.

Den Blätterteig ausrollen und in Quadrate schneiden, etwa 10 x 10 cm groß - geht aber auch jede andere Form, wenn man am Schluss nicht unbedingt Dreiecke möchte. Mit der Spinatmischung befüllen, zu Dreiecken zusammenklappen, mit einem verquirlten Ei bestreichen und ab in den Ofen damit.

Bei Umluft und 175° etwa 20 Minuten backen, bzw. bis die Dreiecke goldgelb sind.