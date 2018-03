Rezept für 4 Personen

2 Paprikaschoten

3 Zucchini, kleine

500 g Brokkoli

3 Karotten

Butter für die Form

125 ml Gemüsebrühe

250 g Creme fraiche

100 g Käse (Gouda), gerieben





Zubereitung

1) Die Paprikaschoten in feine Streifen schneiden. Zucchini in dünne Streifen schneiden. Broccoli waschen und in Röschen zupfen. Die Karotten schälen und fein raspeln.

2) Den Ofen auf 200 °C vorheizen.

3) Eine Auflaufform ausfetten.

4) Paprikastreifen, Zucchini und Broccoli hineinschichten und die Karottenraspel auf dem Gemüse verteilen.

5) Die Gemüsebrühe mit der Creme fraiche verrühren und über den Auflauf gießen.

6) Den Auflauf im Ofen 20 min backen, dann erst den Käse darüber streuen und nochmals 20 min überbacken. Dazu ein knuspriges Vollkorn-Baguette.





Rezept von Chefkoch-User: Sivi