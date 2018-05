Rezept für 6 Portionen:



Zutaten:

500 g Spargel (weißer), 1,5 Liter Wasser, 1 TL gestr. Zucker, 60 g Butter, 40 g Mehl, Salz und Pfeffer (weißer), 1 EL Weißwein oder Zitronensaft, 1 Eigelb, 4 EL saure Sahne, evtl.

Schinken (gewürfelt), evtl. Kräuter (z. B. Kresse)

Zubereitung

Den Spargel waschen, vom Kopf her schälen, holzige Enden ab und die Stangen in 3 cm lange Stücke schneiden. Die Spargelschalen und -enden in 1,5 Liter Wasser aufkochen, etwa 20 Minuten auskochen lassen und dann abseihen und entsorgen, den Sud auffangen. Den Sud mit Salz und Zucker abschmecken, die Spargelstückchen rein und ca. 20 Minuten weich kochen. Derweil 40 g Butter erhitzen und mit dem Mehl eine helle Einbrenne herstellen. Dann das Meiste des Spargelsudes (ca.1 Liter) unter Rühren zur Einbrenne zugießen und 15 Minuten durchkochen lassen, salzen und pfeffern. Weißwein oder Zitronensaft dazu und nochmal kurz aufkochen lassen, dann vom Herd nehmen. Das Eigelb mit Sahne verquirlen und die Suppe damit binden. Noch ca. 20 g Butter dazu, eventuell mit Maggi, Salz, Pfeffer nachwürzen. Man kann nach Belieben auch gewürfelten Schinken, Kresse(oder andere Kräuter) in die Suppe geben.