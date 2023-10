von Denise Snieguolė Wachter In den USA suchten chinesische Einwanderer nach dem Geschmack ihrer Heimat, fanden aber nur Brokkoli: Dabei erfanden sie das beliebteste amerikanisch-chinesische Gericht der Welt.

Beef and Broccoli ist das Produkt einer Sehnsucht: Chinesische Einwanderer in den USA wünschten sich ihren gebratenen Kailan zurück, Grünzeug mit dickem Stiel, dessen blaugrün glänzende Blätter bitter schmecken. Kurz gebraten werden die Blätter samtweich wie Spinat, die Stiele behalten ihren Biss. Doch in der neuen Heimat gab es nur den dicken, klobigen Verwandten: Brokkoli. Sie nahmen ihn statt Kailan – und erfanden so das beliebteste amerikanisch-chinesische Gericht der Welt.

Beef and Broccoli

Zutaten für 4 Personen:

500 g Rindfleisch (am besten Flanksteak), in dünne Scheiben geschnitten

15 ml Mirin

½ TL Salz

½ TL Backpulver

10 g Maisstärke

20 ml Speiseöl

Für die Sauce: