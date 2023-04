von Denise Snieguolė Wachter Ein Klassiker der italienischen Küche mit asiatischem Twist: Diese Woche gibt’s Japonara. Das Rezept für die leckere Pasta ist ganz einfach.

Wer bei Japan nur an Sushi denkt, hat die dortige Küche noch nicht richtig kennengelernt, bietet sie doch so viel mehr: das Pfannengericht Yaki Udon etwa, den Reiskuchen Mochi, außerdem Thunfisch-Tatar, Risotto und sogar Pasta. Der deutsch-japanische Sternekoch Tohru Nakamura führt uns in seinem Kochbuch "Alles außer Sushi" durch diese vielfältige Küche – mit Lebensmitteln, die wir hier kaufen können. Er verbindet das Beste aus zwei Welten, und so sind auch die Japonara entstanden: Spaghetti carbonara auf Japanisch.

Japonara-Rezept

Tohru Nakamura, der Erfinder dieses Gerichts, war "Koch des Jahres 2020" © Foto: Wolfgang Schardt; Maria Grossmann (Styling); Roland Geiselmann (Foodstyling)

Zutaten für 4 Personen: