von Denise Snieguolė Wachter Beim Backen dieses Pfirsichkuchens folgte unsere Kolumnistin dem alten Disco-Lied "Upside down". Das Rezept ist trotzdem einfach und der Kuchen natürlich super lecker!

Diana Ross sang einst: "Upside down, boy, you turn me" –Junge, du stellst mich auf den Kopf. Recht ähnlich verhält es sich mit dem Pfirsichkuchen, den ich Ihnen diesmal vorstellen möchte. Auch er steht auf dem Kopf, wird also verkehrt herum gebacken. Er verbreitet einen so betörenden Duft, dass Ihnen Ross’ Lied nicht mehr aus dem Kopf gehen wird.

Upside down Pfirsichkuchen

Pfirsichkuchen schmeckt mit einer Kugel Eis noch besser © FOTO: Wolfgang Schardt; Maria Grossmann (Styling); Roland Geiselmann (Foodstyling)

Zutaten:

Für den Belag:

3 große, reife Pfirsiche in dünne Scheiben geschnitten, jeweils in etwa 8 Scheiben

100 g brauner Zucker

60 g Butter

eine Prise Salz

Für den Teig:

80 Butter, geschmolzen

2 Bio-Eier

100 g Zucker

120 ml Joghurt, mindestens 3,8% Fettgehalt

Mark von 1 Vanilleschote

Zeste von ½ Bio-Zitrone

200 g Mehl, Typ 405

1 TL Backpulver

1/2 TL Salz

Zubereitung: