von Denise Snieguolė Wachter In China bereiten sie seit mehr als 2000 Jahren Freude, für unsere Kolumnistin sind sie eine Entdeckung: Tangyuan – Reisbällchen mit Füllung. Die veganen Leckerbissen können ganz einfach zu Hause selbst gemacht werden.

Der Chatverlauf von einer Bekannten und mir dreht sich meist nur um eins – ums Essen: "Hmmm, das sieht so lecker aus! Kann ich das Rezept haben?" Oder als Reaktion auf ein Foto mit vielerlei Köstlichkeiten: "Äh. Homemade? Ich lade uns hiermit offiziell bei euch zum Essen ein." Neulich schickte sie mir ein Gericht, das ich so noch nie gesehen hatte: Tangyuan, Klebreisbällchen. Ein klassisches Dessert der chinesischen Küche, das dort seit mehr als 2000 Jahren mit Freuden verspeist wird. In seiner einfachsten Form ist es ein weißes Klebreisknäuel, das aber auch gefüllt, gefärbt, gebraten und gekocht werden kann.