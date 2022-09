von Denise Snieguolė Wachter Südtiroler Schlutzkrapfen sind die besten Bergtröster. Gefüllt mit Spinat und Quark und übergossen mit brauner Butter, lassen sie auch den härtesten Anstieg vergessen.

Campen Sie gern, oder bevorzugen Sie den Hotelurlaub, in dem Ihnen viele Wünsche von den Augen abgelesen werden? Ich fühlte mich eigentlich immer denen zugehörig, die das rollende Heim bevorzugen. Doch im vorigen Sommer änderte ich meine Meinung. Brechend voll waren die Campingplätze in Südtirol, ohne Reservierung ging dort nichts. Die Deutschen hatten die Region fest in ihrer Hand.

Fast hätten wir den Urlaub abgebrochen, wäre da nicht das Restaurant am Campingplatz gewesen, an dem wir doch noch einen Platz bekommen hatten. Südtiroler Küche kann über vieles hinwegtrösten. Auch über Nachbarn, die ihren Bereich penibel mit blau-weiß gestreiften Planen abstecken, so wie man das von den Ostseeurlaubern am Strand kennt.