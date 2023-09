Das etwas andere Surf and Turf: Rezept für Pasta mit "Feuermuscheln"

von Denise Snieguolė Wachter Der italienische Klassiker Spaghetti alle Vongole in neuer Variante: mit einer extrapikanten Salami aus Kalabrien.

Ihr Duft kitzelt schon in der Nase: Nduja, die pikante Streichsalami aus Kalabrien, ist etwas für Abenteuerlustige. Ihr Geschmack (wer sich traut, wird ihn nie vergessen) harmoniert hervorragend mit Nudeln und Muscheln; so bereiten wir diesmal eine etwas andere Art des Surf and Turf zu.

Nduja wird aus gewolftem Schweinefleisch mit Salz und Chilischote zu einer Masse geknetet. Dann in Schweinedarm gefüllt, leicht geräuchert und einige Monate gereift.

Spaghetti alle Vongole mit Nduja

Spaghetti alle Vongole mit Nduja: das etwas andere Surf and Turf © Wolfgang Schardt; Maria Grossmann (Styling); Roland Geiselmann (Foodstyling)

Zutaten für 4 Personen:

1 kg Venusmuscheln

grobes Salz

2 EL natives Olivenöl

1 Knoblauchzehe, im Ganzen

1 Schuss Weißwein

1 Bund Petersilie

320 g dicke Spaghetti

1 TL Peperoncini-Flocken (Chiliflocken)

40 g Nduja

Zubereitung: