Entenbrust à L'Orange



Zutaten:



2 Entenbrüste, je etwa 250 g



3 Orangen

1 EL Gelee, schwarze Johannisbeere

2 EL Grand Marnier

20 g Butter

1 TL Zucker

Salz und Pfeffer nach Belieben





Zubereitung:



Die Entenbrust waschen und die Fettseite rautenförmig mit einem scharfen Messer einschneiden. Dann mit der Fettseite nach unten in eine kalte Pfanne legen und anbraten, bis genügend Eigenfett ausgetreten ist. Wenn die Fettseite knusprig gebraten ist, die Fleischstücke wenden und etwa eine Minute braten. In diesem Schritt die Entenbrust würzen. Zwei der Orangen auspressen und den Saft in einen Topf geben. Die Entenbrüste dazulegen und bei 225°C Grad für 15-20 Minuten garen. Die letzte Orange erst schälen und dann filetieren. Butter und Zucker in einer Pfanne karamellisieren und die filetierten Orangenstücke darin anbraten. Die noch heiße Entenbrust in Albfolie einwickeln und darin ziehen lassen. Die Orangenstücke aus dem Bratenfond nehmen und diesen anschließend aufkochen lassen. Mit Grand Manier und Johannisbeergelee vermengen, salzen und pfeffern. Den Fond mit etwas Speisestärke binden und als Soße zur Entenbrust und den Orangenstücken servieren.





von Chefkoch-User Jicky