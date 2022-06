Sehen Sie im Video: Die Mischung macht’s – cremig-süßer Käsekuchen mit säuerlichem Rhabarber.













Käsekuchen gibt es in allen möglichen Varianten: Klassisch, mit Obst oder den klassischen American Cheesecake.





Wir zeigen Ihnen heute eine weitere Variante, den leckeren Kuchen zuzubereiten – und zwar mit Rhabarber.





Rhabarber ist ein Stangengemüse, welches in der Regel von April bis Juni Saison hat.





Mit seinem fruchtigen und leicht säuerlichen Aroma ist er perfekt für Süßspeisen geeignet.





So auch für diesen leckeren Rhabarber-Käsekuchen.





Und das sind die Zutaten, die Sie dafür benötigen:





Der Mürbeteig wird gemacht aus

250g Mehl

1 Prise Salz

60g Zucker

125g kalter Butter

1 Ei

Und 2 EL kaltem Wasser





Für die Füllung benötigen Sie

750g Magerquark

700g Rhabarber

150g Butter

3 Eier

1 Päckchen Vanillezucker

50ml Milch

170g Zucker

Sowie 1 Päckchen Vanillepuddingpulver





Zuerst wird der Teig zubereitet. Dazu das Mehl, den Zucker und das Salz in einer Schüssel vermengen. Die Butter in Stücke schneiden und gemeinsam mit dem kalten Wasser dazu geben und das Ganze verkneten.





Den Teig dann in Folie wickeln und für 30 Minuten in den Kühlschrank legen. In der Zwischenzeit können Sie eine Springform einfetten und den Ofen auf 160 Grad Umluft vorheizen.





Als nächstes kommt die Füllung. Hierfür den Rhabarber schälen, und in Stücke schneiden. Diese dann mit etwas Zucker vermengen.





Die Butter schmelzen und abkühlen lassen. Dann den Quark mit den Eiern, der Milch, dem Puddingpulver, dem restlichen Zucker und Vanillezucker glatt rühren und die Butter hinzufügen.





Zum Schluss geben Sie auch den Rhabarber hinzu.





Nun den Mürbeteig in der Springform auslegen und die Füllung in der Form verteilen.





Das Ganze wird für circa 60 Minuten gebacken und muss dann, vor dem Verzehr, einige Stunden auskühlen.





Jetzt können Sie den leckeren Rhabarber-Käsekuchen genießen.

