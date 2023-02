von Denise Snieguolė Wachter Chicorée schmeckt nicht jedem. Er war lange Zeit der persönliche Endgegner von stern-Kulinarikexpertin Denise Sniegoule Wachter. Bis dieses Tarte-Rezept sie mit der Knospe versöhnte.

Chicorée war lange Zeit mein persönlicher Endgegner: Frisch knackt er zwar schön im Mund, schmeckt aber bitter und hinterlässt einen schalen Beigeschmack. Gekocht wird er labbrig und gleich oft einer Gummischuhsohle. Meine Mutter macht ihm den Garaus, indem sie ihn in Kochschinken fesselt, in Béchamelsauce ertränkt und mit kräftigem Käse bei so hoher Temperatur im Ofen backt, dass vom Eigengeschmack der Knospen nicht viel übrig bleibt. Kann dieses Gemüse überhaupt lecker gelingen? Und ob.