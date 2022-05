Sehen Sie im Video: Rhabarberzeit – Schnelles Rezept für das leckere Gemüse aus dem Ofen





















Im April startet die Rhabarbersaison und somit auch die Zeit, das säuerliche Gemüse zu verarbeiten.





Wir zeigen Ihnen, wie Sie einen leckeren und einfachen Nachtisch mit Rhabarber zubereiten können.





Für das Rezept benötigen Sie nur wenige Zutaten:





800 g frischen Rhabarber

1 Vanilleschote oder 1TL Vanillepaste

1 Bio-Orange

100g Honig

Zimt

Und Vanilleeis





Und so wird’s gemacht:

Zuerst heizen Sie den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vor.





Den Rhabarber putzen und in circa fünf Zentimeter lange Stücke schneiden.





Das Gemüse in eine Auflaufform legen.





Nun können Sie etwas von der Orangenschale abschälen und den Saft auspressen.





Die Orangenschale und der Saft werden nun gemeinsam mit der Vanille, dem Honig und dem Zimt in einer Schale vermengt.





Die Flüssigkeit über den Rhabarber geben.





Die Auflaufform abschließend mit Alufolie abdecken und für circa 25 Minuten in den Ofen schieben.





Sobald der Rhabarber fertig ist, können Sie das Dessert mit einer Kugel Eis servieren.





Ein perfekter Nachtisch für die Frühlingszeit. Guten Appetit.





