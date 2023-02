von Denise Snieguolė Wachter Italienische Rinderrouladen sind Leibspeise und Beruhigungsmittel von Carmy, dem Koch in der TV-Serie "The Bear". Hier das Rezept zum Nachkochen des Seelenfutters.

Steckt die Sterneküche in der Krise? Der Superkoch René Redzepi kündigte gerade an, sein Restaurant Noma in Kopenhagen, das mehrmals zum besten der Welt gewählt worden war, zu schließen. Er sei an einem Punkt angekommen, an dem es nicht mehr weitergehe, weder finanziell noch emotional.

Seriengucker fühlten sich bei der Nachricht an die Figur Carmy aus "The Bear" erinnert; auch dieser Koch zerbricht an der Arbeit im Gourmettempel. Wenn die Popkultur die Schattenseiten der Gastronomie entdeckt, ahnt man: Hinterm Tresen brodelt’s.